Como ocultar seus seguidores e quem você segue no Spotify [iPhone, iPad, Mac e web]

Para aproveitar todos os benefícios do Spotify, como a possibilidade de ouvir praticamente qualquer canção já lançada, é possível desativar a exibição dos seus seguidores e quem você segue no serviço de streaming de músicas.

Publicidade

Assim, outros usuários não poderão ver essas informações sobre o seu perfil — proporcionando uma maior privacidade. Veja, nos parágrafos a seguir, como habilitar isso facilmente! 😊

Como ocultar seus seguidores e quem você segue no Spotify pelo iPhone/iPad

Com o app aberto, toque na sua foto (no canto superior esquerdo) e vá até “Configurações e privacidade”.

Depois, acesse “Privacidade e redes sociais” e desmarque a opção “Seus seguidores e quem você segue”.

Como ocultar seus seguidores e quem você segue no Spotify pelo Mac ou pela web

Com o app do Mac ou o site do Spotify Web Player aberto, clique na sua foto (no canto superior direito) e vá em “Configurações”. No Mac, isso também pode ser feito indo até Spotify » Ajustes… na barra de menus ou usando o atalho ⌘ command , .

Na seção “Redes sociais”, desmarque a opção “Mostrar meus seguidores e quem eu sigo no meu perfil público”.