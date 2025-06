Como receber notificações de novos episódios de podcasts no Spotify [iPhone e iPad]

Os podcasts chegaram ao Spotify tempos depois de o serviço de streaming de músicas ser popular. Quando isso ocorreu, os programas do tipo também passaram a ser muito consumidos pelos usuários que já o assinavam.

Se você é fã de podcasts e não quer perder nenhum episódio novo dos seus prediletos (como o MacMagazine no Ar), saiba que é possível ativar um alerta para sempre ser avisado quando um novo for disponibilizado.

Veja, a seguir, como ativar isso no seu iPhone/iPad! 🔊

Com o app do Spotify aberto, localize o seu podcast na biblioteca ou faça uma busca. Depois, toque no ícone representado por um sininho (ao lado de “Seguindo”).

Lembre-se que, para receber essas notificações, elas devem ter sido habilitadas para o app Spotify como um todo.

Para verificar isso, abra os Ajustes (Settings), toque em “Notificações”, em “Spotify” e veja se “Permitir Notificações” está ligado.

Obviamente, caso não queira mais receber notificações de um determinado podcast, é só seguir o mesmo caminho e “desativar” o sininho.