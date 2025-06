Apple lançará dobrável do tamanho de dois iPads Pro lado a lado, diz Gurman

Embora alguns sejam muito céticos sobre a possibilidade de a Apple adentrar o mercado de dobráveis (foldables), recentemente vimos o analista Ross Young dizer que deveremos ter, sim, um iPhone dobrável chegando em 2026 — e ele aposta que será em estilo “fold” (e não “flip”).

Hoje, em sua newsletter dominical “Power On” (da Bloomberg), Mark Gurman explorou outro grande projeto do tipo que está sendo desenvolvido nos laboratórios do Apple Park: um grande iPad dobrável, previsto agora para 2028.

De acordo com detalhes apurados por Gurman, esse device quando aberto terá mais ou menos o tamanho de dois iPads Pro lado a lado (uma tela na casa de umas 20 polegadas) — ou seja, é algo realmente grande, focado em produtividade.

Um relatório recente da Omdia, que cita por exemplo um novo iPad mini com tela OLED em 2026, mostra em sua tabela um possível tablet dobrável para 2028-30 com tela tandem OLED de 18,8″ — ou seja, as informações de certa forma batem, aqui.

Um dos motivos citados pelo “atraso” da Apple em lançar um dobrável está no objetivo da empresa de remover (quase?) completamente o vinco (crease) característico dos foldables atuais.

Gurman acredita que o tal iPad dobrável ainda deverá rodar o iPadOS, mas que, até 2028, o sistema operacional estará bem mais avançado que a versão atual e que ele deverá inclusive ser capaz de rodar apps para macOS. Interessante.

Ademais, Gurman fez coro com Young (e com o relatório da Omdia) e também acredita que veremos um primeiro iPhone dobrável e MacBooks Pro com telas OLED chegando em 2026, bem como MacBooks Air com telas OLED em 2027. A coisa está aquecendo…