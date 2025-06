Como fixar um conteúdo da sua biblioteca do Spotify [iPhone, iPad, Mac e web]

O Spotify possui várias dicas e truques bacanas que podem melhorar a sua experiência com o aplicativo de streaming de músicas e podcasts.

Publicidade

Hoje, mostraremos como é possível fixar um conteúdo (como uma playlist, um podcast e afins) para ser facilmente acessado na aba “Biblioteca”. Confira como fazer isso a seguir! 🎶

Como fixar um conteúdo da sua biblioteca do Spotify pelo iPhone/iPad

Com o app do Spotify aberto no iPhone/iPad, toque na aba “Biblioteca”. Depois, selecione uma categoria acima (como “Playlists”, “Podcasts” ou “Álbuns”).

Em seguida, mantenha o dedo pressionado em cima do conteúdo e escolha “Fixar [conteúdo]”. Opcionalmente, você também pode simplesmente deslizar o dedo da esquerda para a direita em cima do conteúdo e tocar no ícone de alfinete.

Como fixar um conteúdo da sua biblioteca do Spotify pelo Mac ou pela web

Com a aba “Sua Biblioteca” expandida na lateral esquerda, selecione uma das categorias.

Depois, clique com o botão direito do mouse em cima do que quiser fixar e escolha “Fixar [conteúdo]”.

via TudoCelular.com