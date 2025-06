Como ouvir arquivos locais no Spotify [iPhone, iPad e Mac]

Além de curtir as suas músicas usando o streaming do Spotify, o serviço também permite que você use o aplicativo pra ouvir os arquivos que estejam armazenados no seu aparelho — função que não é muito conhecida pela maioria dos usuários.

Publicidade

Nos próximos parágrafos, mostraremos como fazer exatamente isso no iPhone/iPad ou no Mac! 🎶

Como ouvir arquivos locais no Spotify pelo iPhone/iPad

Com o app aberto, toque na sua foto (no canto superior esquerdo) e vá até “Configurações e privacidade”, em “Apps e dispositivos” e marque “Arquivos de áudio locais”.

Após fazer isso, acesse a aba “Sua Biblioteca”, onde a pasta “Arquivos locais” estará na seção “Playlists”.

Para escolher a fonte do arquivo para adicionar os áudios à pasta do Spotify, abra o app Arquivos (Files) do iOS/iPadOS, selecione a pasta do armazenamento, depois o arquivo e escolha “Copiar” ou “Mover”.

Publicidade

Toque em “Navegar” e vá até a pasta “No Meu iPhone”. Mantenha pressionada a pasta do Spotify, selecione “Colar” ou “Mover item para cá”. As suas músicas armazenadas localmente agora estarão em “Arquivos locais”.

Como ouvir arquivos locais no Spotify pelo Mac

No Mac, copie o arquivo e cole-o usando a Área de Transferência Universal no iPhone/iPad abrindo o app Arquivos, indo até a pasta “No Meu iPhone” e mantenha pressionada a pasta do Spotify. Selecione “Colar” para que as suas músicas sejam armazenadas agora “Arquivos locais”.

Opcionalmente, isso também pode ser feito usando um cabo USB. Com o iPhone/iPad conectado ao Mac, abra o Finder, selecione o dispositivo na barra lateral e, depois, “Música” ou “Arquivos” na barra superior. Por fim, arraste o arquivo para a pasta do Spotify. As suas músicas armazenadas agora estarão em “Arquivos locais” no serviço de streaming.