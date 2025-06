Rumor: óculos inteligentes da Apple só ficarão prontos daqui a 3-5 anos

Conforme já discutimos bastante aqui no site e em nosso podcast, o Vision Pro é apenas o primeiro passo da Apple para a sua grande meta de lançar um produto do tipo mais parecido com óculos convencionais.

Todavia, ainda teremos que esperar um bom tempo até vermos isso tornando-se realidade, segundo Mark Gurman. Na sessão de perguntas e respostas da sua última newsletter “Power On” (da Bloomberg), o repórter/leaker tocou mais uma vez nesse assunto.

“Eu não ficaria surpreso se a Apple levasse mais três a cinco anos para acertar a abordagem, por mais surpreendente que isso possa parecer, dado o impulso que estamos vendo da Meta Platforms Inc., do Google, da Xreal Inc. e de outros players de AR”, comentou Gurman.

O suposto “Apple Glass” terá que superar, é claro, muitos desafios tecnológicos atuais (incorporar tanta tecnologia num design bem mais leve/compacto, mantendo uma boa autonomia de bateria), ao mesmo tempo em que consiga chegar ao mercado com um preço razoável.

Diante de tudo o que conhecemos hoje do Apple Vision Pro, eu sinceramente não vejo algo assim tornando-se realidade mesmo antes do finalzinho desta década — quem sabe início da próxima…

