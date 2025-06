Ações da Apple sobem e quebram novo recorde; Microsoft bate NVIDIA em valor de mercado [atualizado 2x]

Nas últimas semanas, as ações da Apple [ $AAPL ] têm tido um ótimo desempenho, com sua valorização indo de vento em popa.

Publicidade

Isso não foi diferente hoje: as ações da companhia fecharam o pregão da Nasdaq em alta de 1,17%, valendo agora US$251,04 — um novo recorde. Desta forma, o market cap da Apple foi para US$3,795 trilhões.

Abaixo dela, houve uma mudança no ranking das empresas mais valiosas do mundo, cuja segunda posição agora é ocupada pela Microsoft [ $MSFT ]. Após uma alta de 0,97%, as ações da empresa fecharam valendo US$451,59, ao passo que seu valor de mercado atingiu US$3,358 trilhões (US$437 bilhões a menos que o da Apple).

A NVIDIA [ $NVDA ] completa o Top 3. As ações da empresa, que tiveram uma desvalorização de 1,68%, fecharam o dia avaliadas em US$132 — fazendo com que seu valor de mercado ficasse em US$3,233 trilhões (US$125 bilhões a menos que o da Microsoft).

Atualização17/12/2024 às 18:30

Após uma nova alta diária que quase tocou em 1%, as ações da Apple fecharam esta terça-feira em US$253,48, um novo valor recorde. Durante as negociações do dia, esse valor chegou a US$253,81.

Publicidade

Com relação ao valor de mercado da companhia, ele está agora em US$3,832 trilhões — cada vez mais perto dos US$4 tri.

Publicidade

Já as ações da Microsoft encerraram o dia avaliadas em US$454,46 (+0,64%), enquanto o market cap da companhia está em US$3,379 trilhões. Enquanto isso, as da NVIDIA tiveram mais uma queda e valem agora US$130,39 (-1,22%), ao passo que seu valor de mercado caiu para US$3,193 trilhões.

Atualização II 20/12/2024 às 18:40

Durante a semana, as ações da Apple tiveram uma queda — a qual foi revertida nesta sexta-feira, após uma alta de 1,88%. Com isso, os papéis da empresa agora valem US$254,49 — um novo valor recorde! Isso também alavancou, obviamente, o valor de mercado da Maçã, que agora é de US$3,847 trilhões.

Publicidade

Quem também conseguiu reverter uma situação de queda foi a NVIDIA, que reassumiu o segundo lugar entre as empresas mais valiosas do mundo. Agora, o market cap dela está em US$3,299 trilhões (US$548 bilhões a menos do que o da Apple) — após suas ações subirem 3,08% nesta sexta-feira, alcançando US$134,70.

Por fim, a Microsoft voltou ao terceiro lugar dessa lista. Após uma desvalorização de 0,10%, as ações da empresa valem agora US$436,60, enquanto seu valor de mercado está em US$3,246 trilhões (US$53 bilhões a menos que o da NVIDIA).