Agora é possível escanear documentos diretamente pelo WhatsApp no iOS

A Meta atualizou hoje o aplicativo do WhatsApp para iPhone e para Mac com uma série de novidades que deixarão ainda mais prático o uso do app — incluindo, no caso do iOS, uma nova opção para escanear documentos diretamente pelo software utilizando a câmera do smartphone.

Publicidade

A novidade está disponível na versão 24.25.80 do app móvel e utiliza o mesmo recurso já presente nos aplicativos Arquivos (Files) e Notas (Notes). Basta tocar no botão “+” em uma conversa, escolher a opção “Documento” e depois selecionar “Escanear documento” para iniciar o processo.

Feito isso, a interface de escaneamento de documentos do iOS é aberta e você pode apontar a câmera para qualquer papel a fim de capturá-lo, podendo salvar quantas páginas quiser em cada documento e, em seguida, enviá-lo diretamente para qualquer contato.

O WhatsApp para iOS agora também conta com novos gestos. Entre eles, estão o tradicional de pinça para mudar o zoom da câmera durante chamadas de vídeo e a possibilidade de dar dois toques em uma mensagem para abrir o seletor de emojis para reações.

Publicidade

O changelog da atualização também cita os já anunciados efeitos de realidade aumentada, filtros e planos de fundo para a câmera (os quais podem ser acessados tocando no novo ícone de varinha), bem como agora permite manter a contagem de mensagens não lidas no ícone do app mesmo após fechá-lo.

No macOS, a principal novidade do aplicativo (que chegou à versão 24.25.79) foi visual: as cores foram atualizadas para ficarem mais vibrantes e acessíveis. Fora isso, o app para Mac ganhou diversas correções e outras melhorias.

As novidades, como sempre, podem demorar para aparecer para alguns usuários. Segundo o WhatsApp, elas estarão disponíveis nas próximas semanas.