Além de iPad dobrável, modelos Air e mini poderão ter telas OLED até 2027

Como sabemos, a Apple já tem planos para expandir a sua linha de tablets com OLED nos próximos anos. Segundo rumores, ela deverá lançar um iPad mini de 8,5 polegadas com a tecnologia de display em meados de 2026.

Já em 2027, a empresa levará isso aos iPads Air de 11″ e 13″, além de um iPad Pro dobrável de 18,8″. Caso se confirmem, os lançamentos deverão movimentar o mercado de tablets com painéis OLED, conforme apontado em um novo relatório da Display Supply Chain Consultants (DSCC).

A DSCC prevê que o mercado de displays avançados para tablets crescerá 33% ao ano, chegando a 28 milhões de unidades até 2028. No entanto, o ritmo é menor que os 39% esperados antes, devido à falta de avanços em tablets dobráveis e deslizáveis.

Por outro lado, avanços na produção de painéis OLED, como OLEDs azuis fosforescentes e a tecnologia MAX OLED, deverão melhorar a eficiência e reduzir os custos — atraindo, assim, mais consumidores nos próximos anos.

Mesmo liderando o mercado de tablets premium desde 2023, a Apple já sente a concorrência apertar. A adoção de telas OLED representa uma mudança promissora na indústria e promete trazer avanços importantes nos próximos anos.

Mercado em 2024

Nesse ínterim, o mercado de tablets com tecnologia OLED segue crescendo, mas o ritmo não é exatamente o que se esperava..

Ainda segundo a DSCC, as projeções para 2024 foram reduzidas, de modo que os envios de painéis OLED e Mini-LED para tablets deverão crescer 71% em 2024, atingindo 11 milhões de unidades — cerca de 15% abaixo do previsto, principalmente devido às vendas fracas dos iPads Pro com OLED, impactadas pelo preço elevado.

Mesmo com essa baixa expectativa, a participação de mercado da Maçã deverá subir de 38%, em 2023, para 51% neste ano. É um crescimento bastante expressivo, mas fica aquém dos 56% que estavam previstos anteriormente.

Quanto aos painéis, as estimativas para os modelos de 11″ e 13″ do iPad Pro caíram para menos de 5,7 milhões de unidades — bem abaixo da projeção inicial de 8 a 10 milhões.

Enquanto a Apple enfrenta desafios, a Samsung celebra: os Galaxy Tab S10+ e S10 Ultra superaram expectativas, com crescimentos de 64% e 41%, respectivamente. A marca deverá liderar o mercado de tablets premium no último trimestre de 2024.

via MacRumors