App Store: Free Fire e WhatsApp foram os mais baixados no Brasil em 2024

A Apple divulgou hoje os rankings com os jogos, aplicativos e games do Apple Arcade mais baixados na App Store em 2024. Disponíveis na aba “Hoje” da loja em mais de 30 países e regiões, as listas trazem os softwares que mais se destacaram localmente em cada um desses mercados.

No Brasil, quando falamos em jogos, Free Fire foi o título mais baixado, enquanto (sem surpresas) o WhatsApp foi o app com o maior número de downloads e NBA 2K Arcade Edition liderou a lista do Apple Arcade.

Confira abaixo os Tops 20 completos das três categorias!

Top jogos de 2024

Top apps de 2024

Top jogos do Apple Arcade de 2024

Os jogos acima, vale ressaltar, são referentes à App Store para o iOS/iPadOS. Os títulos mais baixados na Mac App Store ainda não foram disponibilizados.

