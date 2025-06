Apple inicia testes do iOS 18.3, iPadOS 18.3, macOS 15.3, watchOS 11.3, tvOS 18.3 e visionOS 2.3

Quase uma semana após disponibilizar atualizações oficiais das versões .2 de todos os seus sistemas, a Apple deu início aos testes das próximas versões deles.

Assim, foram liberadas hoje as primeiras betas do iOS 18.3 (compilação 22D5034e ), do iPadOS 18.3 (idem), do macOS Sequoia 15.3 ( 24D5034 ), do watchOS 11.3 ( 22S5534d ), do tvOS 18.3 ( 22K5534e ) e do visionOS 2.3 ( 22N5875e ).

Ainda não há informações sobre as novidades incluídas nessas versões. Pode ser, entretanto, que as atualizações para iPhone, iPad e Mac incluam alguns novos recursos relacionados à Apple Intelligence, enquanto os demais sistemas provavelmente contem apenas com correções e melhorias gerais.

De qualquer forma, estaremos de olho e, é claro, comunicaremos aqui quaisquer novidades dessas novas betas!