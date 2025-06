Apple TV+ e Music lançam especial “A Carpool Karaoke Christmas”

O Apple TV+ e o Apple Music anunciaram hoje o especial em conjunto “A Carpool Karaoke Christmas”, uma edição de Natal do premiado programa “Carpool Karaoke: a série”, sucesso no serviço de streaming de vídeo da empresa.

Publicidade

Sob o comando de Zane Lowe (do Apple Music), o especial conta com a participação das artistas consagradas Lady Gaga e Dua Lipa, bem como da cantora em ascensão e recém-indicada ao Grammy Chappell Roan.

Lady Gaga, Dua Lipa, and Chappell Roan get into a car with Zane Lowe…#ACarpoolKaraokeChristmas — Now Streaming on Apple TV+ and Apple Music pic.twitter.com/mg6doGAvYA — Apple TV (@AppleTV) December 16, 2024 Lady Gaga, Dua Lipa e Chappell Roan entram em um carro com Zane Lowe…

#ACarpoolKaraokeChristmas — Disponível agora para streaming no Apple TV+ e no Apple Music.

No especial, as três cantam músicas de Natal juntas, como o clássico “Have Yourself a Merry Little Christmas” e o hit “Last Christmas” (do Wham!), bem como algumas de suas próprias canções de sucesso.

Sou muito grato a James [Corden, criador e produtor executivo do programa] por confiar em mim ao volante de um carro muito caro com três das artistas mais empolgantes da música. —Zane Lowe.

Além disso, Lowe e Gaga estrelaram uma parceria com uma versão especial de “Santa Claus Is Comin’ to Town”, já disponível no Apple Music e em todos os outros serviços de streaming de música tradicionais.

Publicidade

Já lançado tanto no Apple TV+ quanto no Apple Music em territórios selecionados (infelizmente, ainda não no Brasil), “A Carpool Karaoke Christmas” será lançado globalmente no dia 20 de dezembro nos demais mercados onde o serviço opera.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.