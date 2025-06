Autonomia da nova Beats Pill é destacada em comercial de fim de ano

A Beats divulgou um novo comercial, no último sábado (14/12), protagonizado pelas carismáticas Pill People (ou Pessoas Pill). Em ritmo de final de ano, o vídeo celebra a bateria de longa duração da nova Beats Pill.

Com exatos 15 segundos de duração, o comercial mostra uma das Pill People convidando um de seus colegas para ajudá-lo tirar a neve da frente da sua casa. Com preguiça, outro speaker finge estar sem bateria — tática que é rapidamente desmascarada pelo seu amigo por conta da longa autonomia de bateria do dispositivo.

The holidays are a marathon, not a sprint. Give the gift of all-day, all-night battery life with the new Beats Pill. pic.twitter.com/q1EbNvoeRp — Beats by Dre (@beatsbydre) December 14, 2024 O período de festas é uma maratona, não uma corrida curta. Dê o presente com uma bateria que dura o dia todo, a noite toda com a nova Beats Pill.

Apresentada ao mundo em junho e lançada no Brasil em agosto, a nova geração da Beats Pill tem um novo woofer, capaz de gerar 28% mais força do motor, deslocando 90% de volume de ar e reduzindo a distorção em níveis baixos. O tweeter do dispositivo também foi aprimorado, com um invólucro para uma maior estabilidade, agudos mais cristalinos e tons médios ricos.

A bateria promete durar até 24 horas (o dobro da Pill anterior). A caixinha também tem certificação IP67 contra água e poeira e pode ser emparelhada com apenas um toque com iPhones ou dispositivos Android — também é possível emparelhar duas Beats Pills e usá-las em modo estéreo ou para amplificar o som —, sendo ainda compatível com a rede Buscar (Find My) e com o Find My Device, do Google. A versão do Bluetooth é a 5.3.

O dispositivo está disponível em preto fosco, vermelho vibrante e dourado champanhe. Ela custa R$1.300 no Brasil (R$1.169,10 com o desconto de 10% à vista), US$150 nos Estados Unidos e 170€ em Portugal.

