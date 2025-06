Como exportar os seus dados de navegação do Safari [iPhone e iPad]

A partir do iOS/iPadOS 18.2, usuários do navegador nativo Safari do iPhone e do iPad podem exportar os seus dados e o seu histórico para serem usados em browser de terceiros.

O arquivo contendo essas informações será salvo no formato ZIP dentro da pasta “Downloads”. Segundo a Apple, os dados não são criptografados — ou seja, são visíveis para qualquer pessoa que possa acessar o arquivo.

Veja como usar essa nova função a seguir! 📱

Abra os Ajustes (Settings), toque em “Apps” e entre em “Safari”. Na seção “Histórico e dados dos sites”, selecione “Exportar”.

No passo seguinte, marque as categorias de dados que você deseja exportar. A Apple oferece esse processo nas seguintes categorias:

Favoritos

Histórico

Extensões

Cartões de crédito

Senhas

Quando estiver satisfeito com a sua seleção, toque no botão “Salvar em Downloads”.