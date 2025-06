Como gerenciar as extensões do Safari [iPhone e iPad]

Há algum tempo, a Apple permite que você instale extensões no Safari do iPhone e do iPad, assim como já ocorria bem antes com a versão do navegador para o Mac.

Aqui mesmo, nós já demos algumas dicas bem bacanas de extensões que podem otimizar o seu uso. Neste artigo, mostraremos como é possível gerenciá-las facilmente pelo seu dispositivo. Confira só! 😉

No seu iPhone ou iPad, abra os Ajustes (Settings), toque em “Apps” (no final da tela) e busque por “Safari”.

Em seguida, selecione “Extensões” e toque em uma delas para ativá-la ou desativá-la, além de conferir aquelas que estão instaladas em seus outros aparelhos da Apple.

Mais abaixo, é possível também ligar ou desligar a sincronização de extensões entre os seus dispositivos, bem como buscar outras para você instalar.