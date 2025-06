Documentário detalha caso sobre o vazamento do protótipo do iPhone 4 em 2010

Em 2010, um capítulo polêmico na história da Apple começou a se desenrolar: um protótipo do iPhone 4 foi deixado em um bar de Redwood City (no estado americano da Califórnia) por Gray Powell, até então um engenheiro da Apple. O dispositivo foi encontrado por um rapaz que acabou vendendo-o por US$5.000 para o site Gizmodo, que revelou ao mundo o design revolucionário do aparelho meses antes do seu lançamento oficial.

O que se seguiu foi uma série de eventos marcados por chantagens, ameaças e uma batalha jurídica intensa. Com isso, o canal do YouTube fpt. lançou um documentário detalhando os bastidores desse vazamento que abalou a indústria há mais de uma década — bem como de um outro caso no qual um funcionário da Foxconn, uma das principais parceiras da Apple, se suicidou após ter sido ligado ao sumiço de um protótipo também do iPhone 4.

Dirigido por Jon Prosser, o documentário intitulado “Theft, Death and Steve Jobs” (“Furto, Morte e Steve Jobs”, na tradução direta) conta com quase uma hora de duração. Além disso, essa produção traz inúmeras entrevistas com especialistas e outras figuras-chave que presenciaram ou estavam envolvidas no caso.

Aos interessados, eis o documentário completo:

