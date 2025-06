eufy revela nova câmera de segurança 4K com IA e suporte ao HomeKit

A eufy (subsidiária da Anker) lançou sua nova câmera de segurança interna, a eufy Indoor Cam E30, oferecendo resolução 4K, compatibilidade com HomeKit e recursos avançados de detecção.

Apesar da gravação em 4K, é importante notar que o aplicativo Casa (Home) suporta apenas streams de até 1080p — necessitando do aplicativo oficial da eufy para visualizar conteúdo em 4K.

A câmera se conecta via Wi-Fi de 2,4GHz e oferece visão de 360º no plano horizontal, graças à sua capacidade de inclinação e rotação. Além disso, um holofote integrado permite visão noturna padrão e colorida. A opção de gravação local via cartão SD elimina as taxas mensais associadas à nuvem.

Divulgação/eufy

A eufy Indoor Cam E30 também apresenta detecção avançada de movimento com inteligência artificial (IA), capaz de distinguir melhor humanos e animais de estimação, além de detectar diferentes tipos de áudio. Isso torna a câmera mais eficaz em identificar e rastrear movimentos. O alto-falante integrado permite áudio bidirecional, melhorando a comunicação.

Divulgação/eufy

A segurança é um dos principais atrativos da eufy. Embora não tenha sido informada compatibilidade com o Vídeo Seguro do HomeKit (HomeKit Security Video), é provável que a câmera suporte essa funcionalidade, garantindo criptografia e armazenamento seguro no iCloud.

A Indoor Cam E30 já está disponível na loja online da eufy e na Amazon americana pelo valor de US$70.

