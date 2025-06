Instagram libera agendamento de DMs e efeitos especiais de Ano Novo

O Instagram lançou hoje um recurso que permite agendar mensagens diretas (DMs), uma novidade que promete facilitar a vida de criadores de conteúdo, marcas e até usuários comuns.

Publicidade

Confirmada pela Meta ao TechCrunch, a ferramenta já está disponível globalmente. Agora, ao escrever uma mensagem, basta segurar o botão de envio e selecionar a data/hora para que ela seja enviada.

Com a função, é possível agendar com até 29 dias de antecedência, e enquanto a mensagem não é entregue, uma notificação aparece no chat avisando que há mensagens programadas.

Esse promete ser um recurso prático, principalmente para quem precisa lidar com fusos horários diferentes ou quer mandar lembretes em momentos específicos. A novidade foi percebida primeiro pela especialista em redes sociais Lindsey Gamble.

Publicidade

Apesar de o Instagram não ter dado muitos detalhes sobre o cronograma completo de lançamento, já é possível usar o recurso em várias partes do mundo.

Além dele, o Instagram também vem investindo em melhorias nas DMs. Agora, por exemplo, é possível compartilhar a localização diretamente por mensagem, tal como o recurso Chegou Bem? (Check In), do iMessage.

Outra novidade é a possibilidade de adicionar apelidos nas conversas, além de ferramentas que ajudam criadores a organizar as solicitações de mensagens, filtrando por número de seguidores, contas verificadas e outros critérios.

Novos recursos de fim de ano chegam à plataforma

Com a chegada do fim de ano, o Instagram também aproveitou para lançar algumas atualizações festivas!

Publicidade

Entre elas, estão colagens temáticas para os Stories, novos modelos para recapitular os melhores momentos do ano, uma fonte especial chamada “Ano Novo” e um efeito de texto chamado “Contagem Regressiva” para usar em posts.

Também dá para personalizar as DMs com temas festivos como Mariah Carey e Ano Novo. E tem mais: frases ou emojis comemorativos desbloqueiam surpresas escondidas, e ainda é possível reagir de forma personalizada às postagens de fim de ano dos amigos.