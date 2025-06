iPhone dobrável chegará em 2026 e “Air/Slim” custará menos que o Pro, afirma WSJ

Uma nova reportagem do The Wall Street Journal trouxe ainda mais luz sobre os prováveis planos da Apple para mergulhar de vez no mercado de dispositivos dobráveis, bem como alguns detalhes sobre o modelo ultrafino que está sendo preparado para o ano que vem, sobre o qual temos falado nos últimos meses.

De acordo com a matéria, o investimento tanto nos dobráveis quanto no modelo “Air/Slim” faz parte de uma estratégia ampla da Maçã para impulsionar as vendas de iPhones, praticamente estagnadas. Seria também uma maneira de dar uma renovada na linha, que não vê uma grande alteração em design desde o iPhone X, de 2017.

Com um tamanho de tela maior que o de um iPhone 16 Pro Max (quando aberto), o iPhone dobrável estaria sendo desenvolvido pela Maçã há anos — ao lado de um modelo maior, mais semelhante a um laptop —, mas algumas peças-chave ainda não estariam prontas, como a dobradiça e a “case” para proteger a tela dobrável.

Ainda são desafios o fato de que os dobráveis no mercado não são finos, leves e nem eficientes energeticamente para os padrões da Apple — o que explica a demora para a empresa entrar de vez no segmento, e isso mesmo com constantes pressões internas para que algum dobrável seja lançado pelo menos em 2026.

No entanto, pessoas ouvidas pelo WSJ afirmaram que a empresa pode precisar de mais um ano para driblar desafios técnicos em relação ao produto. A ideia inicial era lançar primeiro o dispositivo com a tela maior, mas agora o iPhone (que deverá ter a tela virada para dentro, quando dobrado) está caminhando para a frente da fila.

Sobre o “iPhone 17 Air/Slim”, a reportagem destaca que ele deverá ser mais barato que os modelos Pro e contará com um sistema de câmera simplificado para reduzir custos. Se posicionando como uma alternativa para quem quer um aparelho bonito sem se importar com recursos mais avançados, ele deverá ser lançado já em 2025.

Pelo visto, os próximos anos serão mesmo bastante movimentados no universo da Maçã… 🍎

