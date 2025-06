Promoções na App Store: Songwriting Studio, PUSS!, Cubasis 2 e mais!

Abrindo esta semana com a nossa tradicional seleção de promoções na App Store para a segunda-feira!

Você é letrista, compositor ou entusiasta da música? O Songwriting Studio, desenvolvido pelo pessoal da Millenium Studios, é um utilitário excelente para você e nosso destaque do dia.

O aplicativo é um poderoso editor de conteúdo, porém focado em músicos, com sugestões de melodias e ideias para você criar aquele hit perfeito — seja em seu iPhone ou iPad. É uma solução com foco na simplicidade e com destaque para o que importa: a sua criatividade.

Acesse a sua biblioteca de músicas, pesquise, organize por pastas e inicie gravações diretamente na tela de início do aplicativo. Converta conteúdos, importe e exporte materiais com poucos toques.

Não perca tempo e aproveite essa oportunidade! Se você não é músico mas gostaria de ser, não deixe essa oportunidade passar hein! 🎶

Abaixo outros apps que, juntos, somam quase R$110 em descontos:

Jogos

Jogo psicodélico.

Jogo diferente.

Combine cores.

Jogo de ação.

Aplicativos

Criação musical.

Editor de imagens.

Utilitário para atividades físicas.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr.