YouTube testa respostas em áudio para comentários no iOS

O YouTube está desenvolvendo um novo recurso que permite aos criadores responderem a comentários com mensagens de áudio, as quais aparecem diretamente na seção de respostas.

Publicidade

Pelo menos inicialmente, os criadores podem enviar mensagens de áudio em comentários nos próprios vídeos e os espectadores podem interagir com elas como comentários comuns. Os áudios também oferecem uma transcrição gerada automaticamente.

Para utilizar o recurso, é preciso tocar no ícone de áudio ao responder um comentário, selecionar “Gravar uma resposta de voz” e publicar. As respostas de áudio podem ser reproduzidas no aplicativo do YouTube para iOS e Android, mas não estão disponíveis em navegadores web (pelo menos por enquanto).

O recurso está sendo testado com um grupo seleto de criadores no iOS e ainda não há previsão para sua disponibilidade geral.

via The Verge