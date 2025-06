Apple TV+ dá sinal verde para a segunda temporada de “Bad Monkey”

Após estrear no Apple TV+ em agosto passado, a série de comédia “Bad Monkey”, do produtor executivo Bill Lawrence e estrelada por Vince Vaughn, foi renovada para uma segunda temporada.

Publicidade

“Bad Monkey” conta a história de Andrew Yancy (Vaughn), que foi dispensado do Departamento de Polícia de Miami e se tornou um inspetor de saúde. No entanto, depois de tropeçar em um caso que envolve um braço humano sendo pescado por turistas, ele percebe que pode provar o seu valor e voltar à ativa — ele só precisa aguentar a companhia de um macaco travesso.

Desde a sua estreia no Apple TV+, “Bad Monkey” foi aclamada como uma “surpresa de sucesso de 2024”. Lawrence inclusive comemorou a notícia da renovação, dizendo que “continuar contando sua história com Vince Vaughn é muito emocionante”.

Desde que “Bad Monkey” estreou no Apple TV+, essa série altamente divertida se tornou uma favorita dos fãs. Liderados pelo incomparável Vince Vaughn como Andrew Yancy, ao lado de um elenco brilhante, mal podemos esperar para que todos vivenciem mais desventuras hilárias, ensolaradas e praianas da mente de Bill Lawrence, enquanto a temperatura sobe ainda mais no próximo capítulo deste envolvente mistério de assassinato. —Matt Cherniss, chefe de programação do Apple TV+.

O elenco da primeira temporada também inclui L. Scott Caldwell, Rob Delaney, Meredith Hagner, Natalie Martinez, Alex Moffat, Michelle Monaghan, Ronald Peet, Jodie Turner-Smith, Charlotte Lawrence, John Ortiz e Zach Braff.

Nos bastidores, Jeff Ingold, Matt Tarses, Marcos Siega e Liza Katzer também são produtores executivos.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.