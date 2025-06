Barra de vídeo Insta360 Connect traz IA e áudio nítido para reuniões

A Insta360 lançou hoje a Connect, sua primeira barra de vídeo desenvolvida para transformar reuniões híbridas com tecnologia de ponta em imagem e inteligência artificial.

Publicidade

Voltado para salas pequenas e médias, o dispositivo traz duas câmeras 4K, um conjunto com 14 microfones e funcionalidades avançadas de rastreamento.

Ele vem equipado com uma lente grande-angular (com sensor CMOS de 1/1,3 polegada) e uma telefoto montada em um gimbal, as quais trabalham juntas para capturar imagens nítidas — tanto do grupo quanto de cada participante individualmente.

Com um campo de visão de 110º e resolução de 48 megapixels, a grande-angular cobre toda a sala, enquanto a telefoto foca automaticamente nos oradores. A tecnologia AI Resolution+ melhora os detalhes da imagem e dobra a resolução para quem estiver falando.

No áudio, a barra se destaca com seus 14 microfones omnidirecionais e o algoritmo 3A, que elimina ruídos, ecos e reverberações. Isso garante vozes claras e naturais mesmo a uma distância de até 10 metros. Além disso, o sistema ajusta automaticamente a redução de ruído de acordo com o ambiente, em tempo real.

IA é um dos diferenciais do dispositivo

Um dos diferenciais da Insta360 Connect é sua capacidade de rastrear e enquadrar os participantes com precisão usando IA.

Publicidade

O Speaker Tracking localiza e centraliza o orador, combinando reconhecimento de voz, rosto, corpo e até movimentos labiais. Já o Multi-Person Tracking consegue monitorar várias pessoas ao mesmo tempo, alternando suavemente entre os participantes.

Outro recurso interessante é o Modo Galeria 8K, que cria até oito janelas individuais para mostrar cada pessoa com destaque. Se alguém sair do enquadramento, a câmera localiza essa pessoa em até três segundos. O Group Framing também merece destaque, ajustando automaticamente o ângulo para incluir todos na sala.

Além disso, o Whiteboard Mode melhora a visibilidade de quadros brancos, mesmo quando alguém passa na frente, enquanto o Privacy Mode garante privacidade ao desligar o áudio e apontar a câmera para baixo.

Design e preço

O design do Insta360 Connect é pensado para se adaptar a qualquer ambiente, com opções de montagem na mesa, na parede ou na TV.

Publicidade

A câmera suporta dois monitores com saídas HDMI, e conta com conectividade USB-C 3.0, Gigabit Ethernet e Bluetooth 5.1.

A Insta360 Connect já está disponível para compra no site oficial da marca. O preço do pacote padrão é de US$2.000 e inclui suporte de mesa, cabos HDMI e USB-C, adaptador de energia e controle remoto.

Publicidade

Outros acessórios, como suportes para parede e TV, além de cabos extras, podem ser comprados separadamente.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.