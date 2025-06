Como limitar o volume máximo do alto-falante de iPhones e iPads

A partir do iOS/iPadOS 18.2, a Apple passou a permitir que você ative um ajuste para limitar o volume do alto-falante integrado do iPhone e do iPad para a reprodução de músicas.

Assim, você pode proteger a sua saúde auditiva — seja escutando uma música, assistindo a um filme, etc. Confira como fazer isso nos próximos parágrafos! 🔊📱

Abra os Ajustes (Settings) e toque em “Resposta Tátil e Som”. Na seção “Alto-falante integrado”, selecione “Limite de Volume” e ative “Limitar Volume Máximo”.

Ao fazer isso, use o controle deslizante abaixo para escolher o limite máximo, que pode variar de 20% a 90%.

Simples, não? 😉

