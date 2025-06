Como usar o recurso de gravações em camadas nos iPhones 16 Pro/16 Pro Max

O aplicativo nativo Gravador (Voice Memos) ganhou uma novidade bem bacana no iOS 18.2.

Publicidade

Agora, é possível realizar gravações em camada — mais precisamente, por exemplo, gravar uma camada vocal em cima de uma gravação instrumental.

Dessa forma, você pode gravar uma inspiração musical, adicionando vocais ou uma narração a uma gravação instrumental já existente. Veja como utilizar isso na prática! 📱

Compatibilidade

Além de estar rodando o iOS 18.2 ou versões posteriores, é preciso ter um iPhone 16 Pro ou 16 Pro Max para usar as gravações em camada no aplicativo Gravador.

Publicidade

Vale notar, também, que as gravações em camadas só poderão ser reproduzidas em dispositivos com o iOS/iPadOS 18.2 e o macOS Sequoia 15.2 ou posteriores.

Elas também podem ser exportadas para edição posterior no aplicativo Logic Pro para Mac ou iPad.

Como usar as gravações em camada

Com o app Gravador aberto no seu smartphone, toque na gravação que deseja adicionar uma camada vocal. Selecione o ícone de uma onda sonora e no “+”. Após ir até o botão vermelho com um “2”, grave a segunda camada.

Na lista de gravações, aquelas feitas em camadas são indicadas por um ícone com dois losangos. As gravações em camadas estarão no formato QTA (QuickTime Audio).

Publicidade

Depois de fazer essa gravação em camadas, é possível misturar as camadas ou separá-las. Para misturá-las, toque na gravação em camadas que você deseja mixar, depois no ícone representado por uma onda sonora e no de ajustes. Depois, arraste o controle deslizante “Mistura de camadas” para a esquerda ou a direita.

Já para separá-las, abra a gravação e, enquanto visualiza a forma de onda, toque nos três pontinhos e em “Separar Camadas”. Vá até “Concluído” para retornar à lista de gravações.

Publicidade

Com isso, as duas camadas aparecerão como gravações separadas na lista, sendo possível selecioná-las, editá-las e reproduzi-las de forma separada.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.