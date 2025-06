Fedora Asahi Remix 41 é lançado para Apple Silicon com emulação x86

Foi anunciado hoje o lançamento de uma versão para Macs com Apple Silicon do Fedora Asahi Remix 41, que chega com novidades importantes especialmente para gamers, como notado pelo 9to5Linux.

Publicidade

Desenvolvido pelos projetos Fedora e Asahi Linux, o software agora suporta a emulação de programas x86/x86-64 no Mac, o que permite rodar jogos AAA nos computadores da Apple — isso desde que eles tenham suporte ao driver Vulkan 1.4.

O Fedora Asahi Remix 41 traz o KDE Plasma 6.2 como seu ambiente de desktop topo-de-linha, mas também conta com o GNOME 47, caso você prefira. Ele ainda vem com um assistente de instalação baseado instalador personalizável Calamares.

Há também uma variante do projeto para servidores, chamada Fedora Server, além do Minimal Image, que é voltado para usuários que desejam criar a sua própria experiência Linux para Mac completamente do zero.

A equipe por trás do Fedora Asahi Remix 41 disponibilizou um guia que ensina o passo a passo para instalar o projeto no seu computador. Quem está rodando a versão 39 (ou a 40) do software pode fazer o upgrade normalmente.

via TudoCelular.com