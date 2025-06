“Matéria Escura” foi a série mais popular do Apple TV+ no Brasil em 2024

O JustWatch divulgou a lista dos filmes e das séries mais populares na sua plataforma ao longo de todo o ano de 2024 e, como sempre fazemos com os rankings mensais, trazemos aqui os números registrados especificamente pelo Apple TV+ — serviço de streaming da Maçã que completou cinco anos recentemente.

Considerando o cenário nacional, o indicado ao Oscar de Melhor Filme “Assassinos da Lua das Flores” (“Killers of the Flower Moon”) liderou o ranking de longas mais assistidos, seguido por “Napoleão” (“Napoleon”), “Como Vender a Lua” (“Fly Me to the Moon”), “Lobos” (“Wolfs”) e “Argylle” completando o Top 5.

Quando falamos em séries, a campeã por aqui foi a ficção científica “Matéria Escura” (“Dark Matter”). Mesmo tendo sido lançada há pouco tempo, “Disclaimer” ficou em segundo lugar, seguida por “Silo”, “Mestres do Ar” (“Masters of the Air”) e “Slow Horses” nas demais colocações do Top 5.

“Dark Matter” fez tanto sucesso que também figurou entre as dez séries mais populares da plataforma se considerarmos produções de outros serviços de streaming. Com “Xógun: A Gloriosa Saga do Japão” (do Disney+) na liderança, a série do Apple TV+ ficou na 10ª colocação geral.

Os rankings do JustWatch, vale ressaltar, levam em consideração a popularidade dos filmes e das séries na própria plataforma, por meio do rastreamento de atividades como tocar/clicar em uma oferta de streaming, adicionar um novo título à watchlist ou marcar uma produção como vista.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

