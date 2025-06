Notificações de apneia do sono no Apple Watch já estão disponíveis no Brasil

A Apple Brasil anunciou hoje que obteve a licença necessária da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para liberar em nosso país o recurso do Apple Watch que detecta casos de apneia do sono.

Isso significa que, a partir de hoje, donos de relógios compatíveis com o recurso (Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 e Apple Watch Ultra 2) já podem usá-lo no Brasil para monitorar essa condição, a qual afeta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todo, segundo estimativas.

De acordo a empresa, o recurso usa o acelerômetro do Apple Watch para “registrar pequenos movimentos do pulso durante o sono associados a interrupções dos padrões de respiração normal”. Os resultados são exibidos na forma de uma nova métrica no app Saúde (Health), chamada de “Distúrbios Respiratórios”.

A apneia do sono é um distúrbio sério que causa episódios repetitivos de pausas na respiração durante o sono. Estima-se que essa condição afete mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todo e, na maioria dos casos, não é diagnosticada. Se não for tratada, a apneia do sono pode ter consequências graves na saúde, como maior risco de hipertensão, diabetes tipo 2 e problemas cardíacos.

Classificados como altos ou baixos, esses registros são organizados em períodos de 1 mês, 6 meses ou 1 ano. A cada 30 dias, os dados são analisados e o usuário recebe uma notificação caso existam indícios de apneia do sono moderada a grave.

Assim como no caso de outras métricas registradas pelo Apple Watch, esses dados podem ser compartilhados com médicos para iniciar um tratamento. Mais especificamente, é gerado um PDF com dados sobre as alterações respiratórias dos últimos três meses e informações extras.

Divulgação/Apple

O algoritmo responsável por essas notificações foi desenvolvido com a ajuda de aprendizado de máquina (machine learning, ou ML) e validado em um estudo clínico [PDF] “de proporções inéditas sobre tecnologia para identificação da apneia do sono”.

Além do Brasil, as notificações de apneia do sono no Apple Watch estão disponíveis em mais de 150 países e regiões, incluindo Estados Unidos, União Europeia e Japão.

