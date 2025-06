Recurso de localização precisa em emergências chega ao iOS no Brasil

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou ontem o lançamento do recurso Advanced Mobile Location (AML) no Brasil. Amplamente adotado em outros países, ele é integrado ao iOS e ao Android e facilita o envio da localização de usuários a serviços de emergência e socorro.

Operando nos iPhones a partir do iOS 18.2, a novidade funciona de forma automática, não dependendo de aplicativos terceiros ou de qualquer ação dos usuários. Quando ativada, ela usa dados de redes Wi-Fi, GPS , torres de celular e sensores do aparelho para calcular a localização de forma bastante precisa.

Segundo a Anatel, até mesmo em áreas com cobertura limitada as informações de localização podem ser enviadas pelo aparelho via SMS — o que assegura um funcionamento em regiões rurais e remotas, as quais não contam com um sinal móvel de grande qualidade em relação aos maiores centros urbanos.

Já tendo se mostrado eficaz em países onde foi adotado, o AML facilita o trabalho de agentes públicos quando o usuário ligar ou enviar mensagens para números como 190 (polícia), 192 (serviço médico) e 193 (bombeiros), uma vez que agora eles podem obter a localização precisa dos usuários e agir com maior rapidez.

Desenvolvido graças ao trabalho do Grupo Técnico de Suporte à Segurança Pública (GT-Seg) em parceria com a Apple e o Google, a novidade não prevê cobrança aos usuários e chega para substituir a solução (menos precisa) adotada atualmente, a qual usa apenas dados das antenas de celular para fornecer uma localização aproximada.

Com a limitação de software, cabe destacar, a novidade está disponível a partir do iPhone XR e do iPhone SE (2ª geração) em diante, visto que esses são os dispositivos mais antigos a suportar o iOS 18.2.