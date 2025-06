Recurso Olhe ao Redor chega aos Mapas da Apple na web

Lançada em junho, a versão dos Mapas (Maps) para a web acaba de ganhar um recurso bastante importante, como notado por Chris Carley em um post no Threads: o Olhe ao Redor (Look Around).

Introduzido ainda no iOS 13, o Olhe ao Redor nada mais é do que o Google Street View da Apple e, assim como o seu rival, deixa o usuário visualizar localidades no mapa como se estivesse lá.

De acordo com o site Look Map, ao que tudo indica essa novidade está disponível nos Mapas para a web pelo menos desde o dia 11/12. Assim como em outras plataformas, o recurso pode ser acessado pelo navegador ao clicar no ícone com o formato de um par de binóculos.

Segundo uma página de suporte da Apple, o Olhe ao Redor foi liberado nos Estados Unidos, no Canadá, na União Europeia (o que inclui Portugal, é claro), além de outros países e regiões. Infelizmente, o Brasil ainda não faz parte dessa lista — mas a Apple já está fazendo coleta de fotos em nosso país.

Ainda em beta, os Mapas na web podem ser acessados pelo Safari, pelo Google Chrome, pelo Microsoft Edge e pelo Mozilla Firefox, e estão disponíveis nessa página.

via 9to5Mac