Usuários do Apple Watch terão mais um desafio de Ano Novo em janeiro

A Apple anunciou mais um Desafio de Próspero Ano Novo para os usuários do Apple Watch — uma forma de começar 2025 com foco em saúde e bem-estar. Como sempre, a ideia é simples: fechar os três anéis de atividade por sete dias consecutivos durante o mês de janeiro.

O desafio começará no dia 7 e vai até 31 de janeiro, dando tempo de sobra para cumprir a meta. Quem completar o desafio ganhará um prêmio virtual no app Fitness, disponível no iPhone e no Apple Watch, além de adesivos animados exclusivos para usar no iMessage, no FaceTime e em outros serviços da Apple.

Essa iniciativa já virou tradição, vale lembrar. A Maçã promove o desafio de Ano Novo desde 2016, incentivando as pessoas a aproveitarem os recursos de monitoramento de atividade do Apple Watch.

Vale lembrar que os treinos podem ser registrados tanto por apps compatíveis com o app Exercício quanto pelo Apple Fitness+, o serviço de treinos guiados da Maçã.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors