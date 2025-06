Veja as primeiras imagens de “Fountain of Youth”, futuro filme do Apple TV+

O site Entertainment Preview divulgou hoje as primeiras imagens de “Fountain of Youth”, futuro filme do Apple TV+ o qual contará com John Krasinski e Natalie Portman nos papéis principais.

Comandado pelo cineasta Guy Ritchie e escrito por James Vanderbilt, o filme será no estilo “Indiana Jones”, mas com uma pegada contemporânea — segundo o próprio Ritchie revelou ao site.

Na história, seremos apresentados a Luke (Krasinski) e Charlotte Purdue (Portman), dois irmãos distantes que se unem em um assalto internacional para encontrar uma fonte mística.

De espírito aventureiro e buscando viver a vida ao máximo, Luke contrasta com a personalidade da irmã — que, apesar de também ter se aventurado bastante na infância, escolheu seguir uma vida mais estável.

Ambos vêm de um histórico de empreendimentos arqueológicos, no sentido de encontrar artefatos arqueológicos […]. Eles estão afastados, mas encontram um pretexto para se unirem para encontrar esse tesouro específico.

Confira as primeiras imagens da produção:

Filmado em países como Egito, Tailândia, Reino Unido e Áustria, “Fountain of Youth” contará também com os atores Domhnall Gleeson, Stanley Tucci e Eiza González no seu elenco.

