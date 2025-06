Acorn 8 é lançado com recursos baseados em inteligência artificial

Um dos editores de imagens mais queridos por usuários de Mac, o clássico Acorn chegou recentemente à sua oitava versão, a qual introduziu recursos baseados em inteligência artificial bastante úteis e que deverão acelerar o workflow de muita gente.

O primeiro deles é a AI Subject Selection, que usa aprendizado de máquina (machine learning, ou ML) para detectar os sujeitos de uma imagem “com uma precisão incrível”, facilitando a sua remoção ou a do plano de fundo, por exemplo.

A segunda novidade chama-se Live Text Tool e, como seu próprio nome indica, permite a seleção de textos capturados em imagens, assim como já possível fazer nativamente no macOS, por exemplo. Uma vez selecionado, o texto pode ser copiado e usado livremente em outros aplicativos.

Graças ao recurso Data Merge, o Acorn 8 também deixa você importar arquivos CSV para popular caixas de texto e imagens ao longo do seu projeto, o que é “perfeito para criar gráficos em massa, etiquetas de nome ou layouts dinâmicos” segundo a Flying Meat, desenvolvedora do editor. Essa ferramenta é especialmente útil caso você queira criar múltiplas versões da mesma imagem, mas com informações diferentes.

Outra novidade importante dessa versão é o recurso Look up Tables (LUTs), que deixa você aplicar ajustes em imagens e vídeos rapidamente a partir de uma série de predefinições que podem ser baixadas a qualquer momento. Dessa forma, é possível conferir um visual profissional aos seus projetos com apenas um clique.

Há outras novidades menores, mas ainda assim importantes no Acorn 8, como suporte a arquivos no formato JPEG-XL e a nova régua virtual do editor, que permite medir elementos em pixels, centímetros ou polegadas. A integração do editor com o app Atalhos (Shortcuts) do macOS, por sua vez, foi completamente reescrita do zero, desta vez com a linguagem de programação Swift para suportar o framework Siri App Intents, da Apple.

A lista completa de novidades do Acorn 8 pode ser conferida nessa página. O editor, compatível com o macOS Sonoma 14 ou superior, inclusive, está saindo neste final de ano pelo preço promocional de R$100 na Mac App Store e no seu site oficial — onde também é possível baixar uma versão de testes gratuita [ZIP] de 14 dias.

