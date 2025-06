Agora é possível falar com o ChatGPT pelo WhatsApp

A partir de hoje, usuários do ChatGPT têm mais uma forma bastante conveniente de papear com o chatbot da OpenAI: por meio de uma conversa no WhatsApp!

Publicidade

A novidade, que funciona no mundo todo, foi apresentada nesta quarta-feira e faz parte da uma série de anúncios que estão sendo revelados pela empresa comandada por Sam Altman para o seu principal produto nos últimos dias.

Para iniciar com uma conversa com o ChatGPT no WhatsApp, basta enviar uma mensagem para o seguinte número: 1-800-242-8478. De acordo com a OpenAI, o usuário não precisa ter uma conta no serviço para conversar com o chatbot (embora eles estejam trabalhando para viabilizar login pelo mensageiro).

You can now talk to ChatGPT by calling 1-800-ChatGPT (1-800-242-8478) in the U.S. or by sending a WhatsApp message to the same number—available everywhere ChatGPT is. pic.twitter.com/R0XOPut7Qw — OpenAI (@OpenAI) December 18, 2024 To send a message on WhatsApp, just type in 1-800-242-8478 as the recipient. pic.twitter.com/tzFTd7FzUj — OpenAI (@OpenAI) December 18, 2024

Por conta das limitações do app da Meta, não é possível acessar as opções de personalização presentes na web ou no app nativo do ChatGPT; fora isso, contudo, a experiência é bastante parecida. Também só é possível (pelo menos por enquanto) manter conversas baseadas exclusivamente em texto.

Publicidade

Além disso, há um limite para o número de mensagens que o usuário pode enviar para o chatbot por dia, embora a OpenAI não tenha dito um número exato. Assim que esse limite é atingido, a pessoa é convidada a continuar a conversa pelo app do ChatGPT ou pela web.

ChatGPT pelo telefone

Alguns de vocês devem ter visto o número acima e se perguntado: e se eu ligar para ele? Pois bem: saiba que, se você estiver nos Estados Unidos, isso também vai funcionar!

Embora a integração com o WhatsApp chame mais atenção para nós que não moramos na terra do Tio Sam, a principal novidade apresentada pela OpenAI é a possibilidade de conversar com o ChatGPT por meio de uma ligação telefônica.

Esse recurso lembra bastante o Advanced Voice Mode do chatbot, mas sem a parte da multimodalidade. Assim como essa outra ferramenta, porém, ele suporta conversas continuas e naturais, oferecendo respostas tal como em qualquer outra plataforma na qual o ChatGPT está disponível.

Publicidade

Segundo a OpenAI, é possível falar por até 15 minutos por mês com o ChatGPT pelo 1-800-CHATGPT, que é como essa linha direta com a IA está sendo chamada. Ademais, a ligação, apesar de gratuita, ainda está sujeita a taxas das operadoras, o que é algo para se manter em mente.

via TechCrunch