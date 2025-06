Apple Music Live de Ano Novo terá sets de Skepta e Uncle Waffles

O Apple Music Live está de volta, desta vez com uma série de apresentações de Ano Novo que serão transmitidas no dia 31 de dezembro, diretamente do espaço de eventos The Cause (em Londres, no Reino Unido).

Em um post no X (antigo Twitter), o serviço de streaming da Maçã anunciou apresentações dos DJs Skepta e Uncle Waffles, as quais irão ao ar às 20h pelo horário de Brasília.

.@Skepta and @unclewaffffles take #AppleMusicLive to London to ring in the new year. Watch their special performances on December 31st at 11pm GMT, only on Apple Music. https://t.co/KrhNzMXvo1 pic.twitter.com/nSM3T1uSqE — Apple Music (@AppleMusic) December 18, 2024 .@Skepta e @unclewaffffles levam o #AppleMusicLive a Londres para comemorar o Ano Novo. Assista às apresentações especiais deles no dia 31 de dezembro às 23h GMT, somente no Apple Music. apple.co/AMLNYE

De acordo com a Billboard, porém, não são só esses dois que se apresentarão no Apple Music Live: NYE deste ano — isso porque a famosa cantora (e mais recentemente DJ) Björk também fará um set no The Cause ao lado de Tim Sweeney e NAINA — anfitriões da recém-inaugurada rádio Apple Music Club.

E por falar na estação, as apresentações poderão ser conferidas ao vivo tanto na Apple Music Club quanto na Apple Music 1, ainda segundo o site. Elas também serão disponibilizadas na íntegra no catálogo do Apple Music, com direito a Áudio Espacial (Spatial Audio) para quem prefere assistir sob demanda.

Tanto a estação Apple Music Club quanto a Apple Music 1 contarão com uma programação de 24 horas em 31/12, com sets de diversos DJs, incluindo Justice, John Summit, Rüfüs Du Sol e mais.

