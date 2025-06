Apple teria cancelado suposto programa de assinatura para iPhones e outros dispositivos

Novas informações da Bloomberg dão conta de que a Apple cancelou o desenvolvimento de um suposto serviço de assinatura para iPhones, iPads e outros produtos de hardware, o qual prometia mudar a forma como as pessoas adquirem seus dispositivos.

Ventilado pela primeira vez no início de 2022, esse programa chegou a ter o seu lançamento previsto para o fim daquele ano ou para o início de 2023 — algo que, obviamente, nunca aconteceu.

A ideia, é claro, lembra bastante o iPhone Upgrade Program — serviço oferecido pela Apple nos Estados Unidos em parceria com o Citizens Bank, o qual permite que usuários obtenham um iPhone novinho em folha a cada 12 meses.

As diferenças ficariam mesmo para o modo de pagamento e a possibilidade de escolher outros dispositivos da empresa, como iPads. A empresa teria, inclusive, considerado uma espécie de “pacotão” de assinatura para que consumidores pudessem adquirir múltiplos dispositivos e atrelá-los, ainda, ao Apple One e ao AppleCare+.

Ainda segundo a Bloomberg, a equipe responsável por esse programa foi dissolvida e realocada em outros projetos. Além disso, ele era supervisionado pelo mesmo grupo do Apple Pay, que encerrou há alguns meses o Apple Pay Later — serviço financeiro do tipo “compre agora, pague depois”.

Durante o seu desenvolvimento, o serviço de assinatura sofreu com vários atrasos e outros percalços, principalmente por conta de bugs e questões regulatórias. A empresa, porém, chegou a testá-lo com membros da equipe do Apple Pay, bem como do sistema de pagamentos da App Store.

Problemas de longa data

Os laços desse projeto com o Apple Pay Later não se resumem ao time que comandava o seu desenvolvimento — isso porque, segundo pessoas familiares ao assunto, a assinatura também usaria uma infraestrutura financeira interna e seria baseada em empréstimos fornecidos pela própria Maçã.

Como o Apple Pay Later chamou a atenção de órgãos regulatórios — isso, inclusive, foi um dos principais motivos de ele ser encerrado —, a preocupação de que essa assinatura também enfrentasse o mesmo tipo de problema ganhou força dentro dos laboratórios da gigante de Cupertino, contribuindo ainda mais para o seu cancelamento.

O jornalista Mark Gurman, que assinou a matéria da Bloomberg, deixou aberta a possibilidade de a Apple procurar por parceiros para ressuscitar esse programa no futuro, mas a empresa não teria planos de seguir com isso no momento.

Parece que essa assinatura “foi de AirPower”, não é mesmo? 😜