Como ativar as notificações de apneia do sono no Apple Watch

A partir do watchOS 11 e em modelos selecionados, donos de Apple Watches podem receber notificações quando ele detectar sinais de apneia do sono moderada ou severa.

Isso ocorre da seguinte forma: a cada dia, você receberá uma avaliação elevada ou não dos distúrbios respiratórios da noite anterior. Caso receba esses avisos de distúrbios respiratórios com uma frequência maior em um período de 30 dias, uma notificação de possível apneia do sono também será enviada.

Mesmo assim, a Apple informa que o Watch não é um dispositivo médico e que os alertas de apneia do sono não servem como substitutos de uma consulta ou exames médicos dedicados.

Ainda assim, veja os detalhes e como usar esse recurso! ⌚️

Compatibilidade

As notificações de detecção de apneia do sono estão disponíveis nos seguintes modelos de Apple Watch, atualizados para o watchOS 11 ou mais recente:

Apple Watch Series 9 ou mais recente

Apple Watch Ultra 2

A detecção está disponível em vários países e regiões, o que inclui Brasil, Estados Unidos, Portugal, Espanha, França e Reino Unido.

A Apple também destaca que as notificações de apneia do sono não se destinam a pessoas já diagnosticadas com apneia do sono ou com menos de 18 anos.

Obviamente, para usufruir do recurso você precisa dormir diariamente com o seu Apple Watch no pulso, deixando-o fazer o monitoramento do seu sono.

Como configurar as notificações de apneia de sono

Abra o app Saúde (Health) no seu iPhone, toque na sua foto (na aba “Resumo” ou “Explorar”) e em “Checklist de Saúde”. Ou, se preferir, vá até a aba “Explorar”, selecione “Sono” e “Configurar”, no card das notificações de apneia do sono. Siga, então, as instruções mostradas na tela.

Para visualizar os dados coletados, vá até o mesmo app Saúde, selecione “Explorar” e em Respiração » Distúrbios Respiratórios.

Ótima novidade, não acham?

