Delta se torna o primeiro na App Store a ter link para pagamentos externos

O emulador de jogos Delta acaba de entrar para a história. Ele é o primeiro aplicativo conhecido a usar o recurso de link externo para pagamento, novidade liberada pela Maçã este ano na App Store.

O recurso permite que os desenvolvedores incluam links para sistemas de pagamento de terceiros, oferecendo aos usuários uma alternativa ao sistema de compras internas da loja da Apple.

Essa mudança faz parte de uma atualização nas políticas da App Store. Em tese, a ideia é oferecer mais flexibilidade para desenvolvedores, desde que eles sigam algumas regras.

Por exemplo: o aplicativo precisa também oferecer compras pelo sistema tradicional da Apple e não pode ser de serviços de streaming ou notícias. Mesmo nos pagamentos externos, a Maçã continua recebendo uma comissão reduzida.

O Delta traz agora (apenas nos Estados Unidos, por enquanto) uma opção de assinatura via Patreon diretamente no app. Com isso, os usuários podem apoiar o projeto e desbloquear benefícios como ícones de aplicativo personalizados, recursos experimentais e até multiplayer online para jogos do Nintendo DS.

Aqui, entra um detalhe interessante: as assinaturas compradas pelo Patreon custam entre US$3 e US$10 por mês, enquanto as mesmas assinaturas feitas pela App Store saem bem mais caras, entre US$10 e US$30.

Essa mudança não é só importante para o Delta, mas também pode abrir portas para outros desenvolvedores — muitos deles inspirados pelo processo da Epic Games contra a Apple, que acusava a Maçã de práticas anticompetitivas. A iniciativa pode inspirar outros apps a adotarem estratégias semelhantes.

Se você gosta de emuladores, vale destacar que o Delta continua disponível para download gratuito na App Store. O app permite jogar títulos de consoles clássicos como Nintendo DS, Game Boy e Super Nintendo.

via MacStories