Docussérie “A Vida Secreta dos Animais” é a estreia do dia do Apple TV+

Chegaram hoje ao catálogo do Apple TV+ todos os episódios da primeira temporada de “A Vida Secreta dos Animais” (“The Secret Lives of Animals”), série documental narrada pelo vencedor do SAG Award Hugh Bonneville.

Produzida pela BBC Studios Natural History Unit, a série destaca 77 espécies únicas em 24 países ao longo de 3 anos, revelando comportamentos impressionantes e destacando a inteligência presente na natureza.

Mostrando muitos desses comportamentos em vídeo pela primeira vez, a docussérie se aprofunda em momentos cruciais no ciclo de vida de vários animais — do nascimento ao envelhecimento.

Conheça técnicas inteligentes e criativas que os animais usam para enfrentar os desafios mais extraordinários da vida, como deixar seus lares ou encontrar um parceiro. Com narração de Hugh Bonneville.

Com Matt Brandon como showrunner e Roger Webb como produtor executivo, a série é mais uma colaboração entre o Apple TV+ e a BBC Studios Natural History Unit, responsável pelo sucesso “Planeta Pré-histórico” (“Prehistoric Planet”).

Reveja o trailer oficial:

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

