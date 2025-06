Dos criadores do Flipboard, Surf é um novo app voltado para a web aberta

O cofundador do Flipboard anunciou hoje o Surf, um aplicativo totalmente novo para compartilhar e descobrir conteúdo na web aberta (open web) — incluindo em redes sociais integradas ao fediverso.

De acordo com o CEO do Flipboard, Mike McCue, o Surf está em desenvolvimento há quase dois anos para “resolver muitos dos problemas” que os usuários enfrentam quando querem deixar redes sociais maiores e centralizadas em favor daquelas com protocolos abertos.

Olá fediverso!

Nesta manhã lançamos a beta do Surf, um novo tipo de navegador para um novo tipo de web — a web aberta.

Construído do zero no ActivityPub, AT Proto e RSS, você pode criar e navegar em feeds personalizados incríveis que organizam pessoas, vídeos, artigos, imagens e podcasts em torno das coisas de que você gosta.

O Surf é uma nova abordagem libertadora sobre como usamos as mídias sociais e mal posso esperar para ouvir o que você acha dele. Saiba mais e inscreva-se para o beta em surf.social.

No Surf, o princípio básico de organização são os feeds personalizados com fluxos contínuos de conteúdo que podem unir publicações do Mastodon, do Bluesky, do Threads e de feeds RSS, bem como podcasts e vídeos do YouTube. Qualquer um pode criá-los e compartilhá-los com a ajuda de algoritmos de aprendizado de máquina (machine learning, ou ML).

McCue disse ainda que, no futuro, será possível publicar feeds na web federada. Isso permitirá que descubram os conteúdos em outros aplicativos que não o Surf, impulsionando uma maior descentralização das redes sociais.

O Surf está disponível, em beta, somente para convidados — tanto no iOS quanto no Android, com disponibilidade futura na web para desktop. É possível se inscrever para a lista de espera nessa página.

via Fast Company