Gastos com apps aumentaram 73% no Brasil em 2024

O Brasil foi destaque no mercado global de aplicativos em 2024, registrando o maior crescimento em gastos de consumidores, com um impressionante aumento de 73% em relação ao ano anterior.

Esse dado, divulgado pela Appfigures, chama atenção especialmente em um ano marcado pela queda global de 2,3% nos downloads de apps. A mudança reflete uma nova dinâmica no setor, na qual o foco está mais em ganhar dinheiro com os aplicativos que já usamos do que em atrair novos downloads.

No total, o mercado global de apps movimentou US$127 bilhões em 2024, somando os números da App Store e do Google Play — um crescimento de 15,7% em relação a 2023.

Em terras tupiniquins, o crescimento mostra que os usuários estão cada vez mais dispostos a investir em apps e jogos, seguindo a tendência global de assinaturas. Embora só 5% dos apps ofereçam esse modelo, eles já representaram 48% da receita do setor.

Mesmo com esse panorama favorável, o Google Play teve uma leve queda (de 1,5%) nos gastos globais, somando US$35,7 bilhões, enquanto a App Store registrou um crescimento expressivo de 24%, alcançando US$91,6 bilhões.

Essa diferença também apareceu nos downloads: enquanto os números do Google Play caíram 2,6%, os da App Store tiveram uma redução menor, de 1,1%. Um dos fatores para isso foi a postura mais rígida do Google, que cortou em 60% o lançamento de novos apps para combater spam e apps de baixa qualidade.

Mesmo com a redução no número de downloads, o Brasil segue como exemplo de amadurecimento do mercado de apps. Além disso, os Estados Unidos, que ainda dominam em valores absolutos, registraram US$47,6 bilhões em gastos, um aumento de 11%.

Entre os apps, o TikTok liderou como o mais lucrativo, gerando US$2,5 bilhões globalmente (excluindo a China). Mesmo com menos downloads, os consumidores seguem investindo em apps relevantes, com destaque para o mercado brasileiro.

via TechCrunch