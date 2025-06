Jonathan Van Tulleken vai dirigir e produzir “Lucky”, série do Apple TV+ com Anya Taylor-Joy

O Deadline informou hoje que o diretor Jonathan Van Tulleken assinou com o Apple TV+ para dirigir “Lucky”, a próxima minissérie dramática do serviço estrelada por Anya Taylor-Joy.

Segundo a reportagem, Van Tulleken dirigirá vários episódios, incluindo o piloto. Ele será, ainda, produtor executivo ao lado de Reese Witherspoon, Lauren Neustadter e Taylor-Joy.

Criada por Jonathan Tropper (que também é roteirista e coshowrunner), “Lucky” é baseada no romance bestseller de Marissa Stapley e acompanha uma jovem que deixou para trás a vida do crime, mas que deverá abraçar seu lado mais sombrio e criminoso uma última vez em uma tentativa desesperada de escapar do seu passado.

Van Tulleken está, ainda, na direção de “Dope Thief”, futuro drama policial do Apple TV+. Ele também já trabalhou na produção de “The Changeling — Sombras de Nova York”, também do streaming da Maçã.

