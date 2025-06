macOS Sequoia 15.2 teria “quebrado” o Time Machine e apps de backups inicializáveis [atualizado: corrigido]

Um suposto bug no macOS Sequoia 15.2, disponibilizado na semana passada para todos os usuários, foi notado pelo desenvolvedor Dave Nanian, criador do aplicativo de backup SuperDuper!. Segundo ele, a atualização afetou um recurso chamado Replicator, impedindo a criação de backups inicializáveis — um problema já verificado em versões anteriores do macOS.

O problema decorre de uma mudança da Apple a qual restringe aplicativos de terceiros de copiar diretamente o sistema operacional, exigindo que eles usem as próprias ferramentas de replicação. A falha, porém, não afeta backups de dados em unidades externas de modo geral — apenas os que são usados para iniciar um Mac.

Além do SuperDuper!, esse bug parece afetar o Carbon Copy Cloner e o próprio Time Machine, conforme notado por John Gruber, do Daring Fireball.

Por ora, os usuários do SuperDuper! ainda podem fazer backup dos seus aplicativos, bem como de dados e configurações usando a opção “Backup — todos os arquivos” do aplicativo com a função “Atualização inteligente” habilitada. No entanto, esse método não cria um backup inicializável que pode ser usado na recuperação imediata do sistema.

Nanian disse que relatou o bug à Apple e está aguardando uma resolução — uma vez que, segundo ele, o problema está nos componentes do sistema operacional, de modo que os desenvolvedores não podem implementar correções próprias.

Atualização03/02/2025 às 14:02

Nanian publicou uma atualização em seu blog afirmando que o bug foi resolvido com o lançamento da versão mais recente do macOS.

Só uma postagem rápida: o macOS 15.3 já foi lançado e, com ele, uma correção para o replicador quebrado. […] Nenhuma atualização para o SuperDuper é necessária.

Como ele observa, no entanto, isso não significa a criação de backups inicializáveis funcionará em todas as situações — e sim apenas que essa falha específica foi corrigida no macOS 15.3.