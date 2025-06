O que fazer se as notificações de apneia do sono não funcionarem no Apple Watch

Depois de mais de três meses de espera, a Apple finalmente liberou no Brasil as notificações de apneia do sono no Apple Watch — processo que precisou passar pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser disponibilizado em nosso território, assim como ocorreu com as notificações de ritmo cardíaco irregular e o ECG.

Publicidade

Se você não está conseguindo usar esse recurso, nós separamos algumas dicas que podem ajudar a resolver esse problema. Confira, a seguir, como fazer isso! ⌚️

Certifique-se de que o seu relógio é compatível com o recurso. Ele funciona com os Apple Watches Series 9, Series 10 ou Ultra 2.

Verifique se o seu iPhone e o seu Apple Watch estão atualizados para as versões mais recentes dos seus respectivos sistemas operacionais.

Confira se o recurso foi ativado manualmente por meio do aplicativo Saúde (Health) do iPhone emparelhado com o relógio.

Verifique se “Notificações de Apneia do Sono” está ligada, indo até o app Watch e selecionando “Sono”.

O recurso está disponível apenas para usuários que tenham 18 anos ou mais e que não tenham recebido um diagnóstico de apneia do sono. Portanto, se você se encaixar em um ou nos dois cenários, a função não poderá ser utilizada.

Verifique se o monitoramento de sono do Apple Watch está ativado e que você esteja dormindo diariamente com o relógio.

O recurso funciona depois que você usar o relógio para dormir por ao menos 10 noites, durante um período de 30 dias. Você não receberá notificações até o fim desse período.

Verifique se você registrou ao menos quatro horas de sono por noite.

A Apple informa que nem todos os usuários que têm apneia de sono receberão uma notificação no Watch. Caso desconfie, procure um médico.

Depois dessas dicas, o recurso já está funcionando plenamente? 😴

Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: natural ou preto

Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio

Comprar Apple Watch Series 10 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10

Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x

Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante

Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia

Tamanhos: 42mm ou 46mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.