Threads testará recurso nativo de agendamento de posts

O chefão do Instagram, Adam Mosseri, anunciou ontem em um post no Threads que a plataforma de microblogging da Meta começará a testar em breve um novo recurso que permitirá agendar posts.

Segundo o executivo, essa novidade está sendo desenvolvida “há meses” e tem como objetivo dar a usuários mais controles sobre seus posts — algo que deverá beneficiar principalmente marcas e influenciadores.

Curiosamente, a novidade não funcionará com respostas, já que (também de acordo com Mosseri) a ideia é priorizar “conversas em tempo real” no Threads.

Para agendar um post, bastará tocar no ícone com os três pontos (“…”) no canto superior direito do compositor da rede social, em “Schedule” (“Agendar”, em tradução o livre) e escolher o dia e a hora que o post deverá ir ao ar. Posts agendados ficarão salvos na seção de rascunhos, por onde também será possível editá-los e alterar o momento da publicação.

Vale notar que já era possível agendar posts anteriormente com a ajuda de ferramentas de terceiros — algo que se tornou possível graças a uma mudança na API do Threads. Agora, no entanto, essa possibilidade está chegando de forma nativa, que segue tentando frear o crescimento do concorrente Bluesky.