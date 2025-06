TimeCapsule promete estender a bateria do AirTag para 10 anos

Se você usa o AirTag, então sabe que a bateria do rastreador pode ser um pequeno incômodo, precisando ser trocada todo ano. Pensando nisso, a Elevation Lab criou o TimeCapsule, um acessório que promete aumentar a duração da bateria para até dez anos!

Com um preço inicial de US$20, ele substitui a bateria CR2032 do AirTag por duas pilhas AA, que têm muito mais capacidade — 14x mais, para ser exato.

Segundo a fabricante, o TimeCapsule é resistente, contando com proteção contra água e poeira (classificação IP69), então você pode usá-lo em praticamente qualquer lugar, mesmo em condições adversas. Ele é um pouco maior que o AirTag comum, com dimensões de 11,3x4x1,9cm — sendo compacto o suficiente para caber em malas, mochilas ou no carro.

O funcionamento é simples: você encaixa o AirTag no TimeCapsule, que substitui a tampa e a bateria original por um contato personalizado. Depois é só inserir duas pilhas AA, fechar o estojo com parafusos e pronto: você não precisará mais se preocupar com baterias por pelo menos até a próxima década. 😜

Esse acessório é ideal para AirTags que ficam em locais difíceis de acessar, como embaixo de veículos ou escondidos em bagagens. Também é ótimo para quem tem muitos AirTags espalhados por aí e não quer lembrar de trocar as baterias de todos.

O TimeCapsule já está à venda no site da Elevation Lab e na Amazon americana, com opções para diferentes quantidades:

1 unidade: US$20

2 unidades: US$30

4 unidades: US$40

O único ponto negativo é que o TimeCapsule aumenta um pouco o tamanho do AirTag, o que pode não ser ideal para itens menores, como chaves. Mas, para quem prioriza durabilidade e praticidade, certamente é um acessório que vale a pena.

No fim das contas, o TimeCapsule parece ser uma ótima solução para quem usa AirTag em itens valiosos e quer ficar tranquilo por anos sem se preocupar com trocas de bateria.

Comprar AirTag de Apple Preço à vista: a partir de R$332,10

Preço parcelado: a partir de R$369,00 em até 12x

Opções: pacote com 1 ou 4 unidades

