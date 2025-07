Apple estaria negociando com Tencent e ByteDance para sua IA na China

De acordo com a agência de notícias Reuters, a Apple estaria negociando com a Tencent (dona do WeChat) e com a ByteDance (proprietária do TikTok) visando a integração dos chatbots de inteligência artificial (IA) dessas empresas nos iPhones vendidos na China, os quais ainda não contam com suporte à Apple Intelligence.

Publicidade

A reportagem surge após um relatório recente o qual indica que a Maçã estaria enfrentando dificuldades nas negociações com a Baidu, primeira opção da empresa para uma parceria. A companhia chinesa estaria querendo usar os dados dos usuários da Maçã para treinar seus modelos, algo que a Apple não quer permitir.

As negociações entre a Apple e essas duas empresas ainda estariam em estágio muito inicial e seriam secretas para as partes envolvidas — embora existam relatos anteriores de que a Maçã já teria conversado com outras companhias (como a própria ByteDance) como alternativa à Baidu.

Tanto a Tencent quanto a ByteDance desenvolvem seus próprios modelos de inteligência artificial: o Hunyuan e o Doubao. Ao contrário do ChatGPT, que é parceiro da Apple para seu negócio de IA no Ocidente, esses modelos não precisam mais passar por aprovação pelos órgãos regulatórios chineses.

Uma parceria com uma empresa da China para alimentar a sua IA poderá representar um ponto de virada interessante para a Maçã no país, visto que a gigante americana vem perdendo espaço por lá — que é o maior mercado de smartphones do mundo — para alternativas locais (como HUAWEI, vivo e OPPO).