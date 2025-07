Apple TV+ cancela série de ficção científica “Sunny” após uma temporada

A série de ficção científica “Sunny”, do Apple TV+, estrelada por Rashida Jones, não terá uma segunda temporada. O cancelamento foi confirmado hoje pelo TVLine.

Publicidade

Os primeiros dez episódios foram ao ar entre julho e setembro deste ano e a decisão parece ter deixado muitos fãs da trama desapontados, especialmente porque a história terminou com um grande mistério no ar.

O título contou a história de Suzie Sakamoto (Jones), uma americana que vive no Japão e que vê sua vida virar de cabeça para baixo após o desaparecimento do marido, Masa (Hidetoshi Nishijima), e do filho em um acidente de avião.

Para ajudar a superar o luto, Suzie recebe um robô doméstico chamado Sunny, desenvolvido pela empresa onde seu marido trabalhava. Apesar de detestar a ideia de ter um robô por perto, ela cria uma conexão inesperada com Sunny, e juntos eles começam a desvendar os segredos por trás do desaparecimento da sua família.

Baseada no livro “The Dark Manual”, de Colin O’Sullivan, a série foi criada por Katie Robbins e produzida pela A24. O elenco também incluía Joanna Sotomura (como a voz de Sunny) e Judy Ongg (como a mãe de Masa).

Publicidade

Mesmo com uma premissa interessante, “Sunny” não conseguiu conquistar uma audiência expressiva — e a falta de divulgação da série pode ter contribuído para o baixo desempenho, conforme especulado pelo Screen Daily.

O título se junta a outras séries canceladas pelo Apple TV+ após uma única temporada, como “Constelação” (“Constellation”) e “Os Bandidos do Tempo” (“Time Bandits”). Em contrapartida, títulos como “Matéria Escura”, “Monarch — Legado de Monstros” e “Sugar” foram renovadas.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo editorial do MacMagazine que foi posteriormente modificado com a inserção de um ou mais links publicitários.