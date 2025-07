Apple TV+: Tom Hanks produzirá série baseada no futuro livro “Sheepdogs”

O Apple Studios fechou um grande acordo para transformar o livro “Sheepdogs”, de Elliot Ackerman, em uma série de TV, de acordo com informações do Deadline. A obra só deverá ser lançada em agosto de 2025 pela editora americana Alfred K. Knopf.

O projeto será produzido por Tom Hanks e Gary Goetzman, da Playtone, empresa responsável por sucessos como a série “Mestres do Ar” (“Masters of the Air”) e o filme “Greyhound: Na Mira do Inimigo” (“Greyhound: Battle of the Atlantic”), que terá uma sequência em breve.

Ex-líder de operações especiais da Marinha dos Estados Unidos, Ackerman é conhecido por obras como “Halcyon”, “Green On Blue” e “Waiting for Eden”. Ele também coescreveu os livros “2034” e “2054”, ao lado do almirante James Stavridis.

O livro “Sheepdogs” contará a história de Skwerl (um ex-operativo da CIA) e Cheese (um lendário piloto que agora trabalha em um posto de gasolina após a queda de Cabul). Os dois se unem para uma missão inusitada: recuperar um jato particular abandonado na África, com a promessa de uma comissão de US$5 milhões. Mas nada sai como esperado. O contato deles desaparece, a origem do dinheiro é suspeita e a situação complica-se ainda mais com o envolvimento das mulheres de suas vidas.

Ao longo da trama, a dupla forma uma equipe improvável com personagens como um especialista em bombas que vive isolado, um aventureiro Amish, um congressista que vendia carros usados e uma misteriosa agente conhecida como “Russa Branca”. Juntos, eles embarcam em uma jornada de ação que mistura espionagem, guerra e uma busca por redenção.

O acordo para os direitos do livro foi intermediado pela agência CAA, representando Janklow & Nesbit. Com uma premissa tão intrigante e nomes de peso na produção, a série promete ser uma das grandes apostas do Apple TV+. O título, contudo, não tem nenhuma previsão de quando deverá estrear.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

