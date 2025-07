Como compartilhar a localização de itens perdidos com terceiros [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo Buscar (Find My) no iOS/iPadOS 18.2 e no macOS Sequoia 15.2 trouxe uma novidade bem bacana para quem usa AirTags ou outros rastreadores compatíveis com a rede criada pela Apple.

Trata-se do compartilhamento da localização de itens perdidos com terceiros, possibilitando que uma pessoa de confiança ou uma companhia aérea receba um link (URL) pelo qual é possível visualizar a localização do AirTag por um tempo limitado.

Confira como ativar isso! 💼

Com o app Buscar aberto, toque/clique na aba “Itens” e escolha o objeto desejado. Se estiver no Mac, é preciso selecionar o “i” ao lado do nome do item.

Em seguida, selecione Compartilhar Localização do Item » Continuar e siga as instruções mostradas na tela para criar e compartilhar uma página temporária.

A Apple informa que ao menos um dos seus dispositivos logados na sua Conta Apple (ex-ID Apple) precisa estar online.

Depois de fazer o procedimento, você pode voltar até a mesma seção para copiar a URL, ver os detalhes e compartilhar a página web com mais pessoas.

O compartilhamento terminará quando você estiver em posse do item novamente (ou seja, nem sequer é possível iniciar esse compartilhamento se você estiver próximo ao item), após sete dias ou quando você finalizar manualmente o compartilhamento.

Para finalizar esse compartilhamento de forma manual, toque/clique na aba “Itens” do app Buscar, no item com a página web compartilhada e, em seguida, em “Compartilhar Localização do Item”. Por fim, selecione a opção a fim de encerrar o compartilhamento.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.